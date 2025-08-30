A- A+

CAMPEONATO ITALIANO Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano Atual campeão chega a 6 pontos e ultrapassa Cremonese e Roma pelo saldo de gols

O Napoli, atual campeão, sofreu para vencer o Cagliari por 1 a 0 neste sábado (30), chegando ao gol da vitória nos acréscimos, pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time napolitano chega a 6 pontos e assume a ponta da tabela à espera dos demais resultados do fim de semana, especialmente da Inter de Milão, que no domingo receberá a Udinese.

O meio-campista camaronês Frank Anguissa foi o herói da noite no estádio Diego Maradona ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes (90'+5).

Antes disso, o Napoli teve dificuldades para furar a retranca do Cagliari, que também contou com uma atuação inspirada do goleiro Elia Aprile, autor de defesas salvadores em tentativas de Scott McTominay (45' e 90'+3) e Leonardo Spinazzola (60').

"Foi um jogo muito difícil contra um time que se defendeu muito bem, mas não desistimos em nenhum momento e podemos ficar felizes com o que conseguimos", disse Anguissa em entrevista à plataforma DAZN.

"O mais importante esta noite foi que vencemos, que jogamos como um time, e precisamos continuar nesse caminho", acrescentou o artilheiro da partida.

Também com 6 pontos, mas menor saldo de gols, estão Cremonese (2ª), que na sexta-feira bateu o Sassuolo por 3 a 2, e Roma (3ª), que neste sábado venceu o Pisa por 1 a 0, graças ao gol do argentino Matías Soulé (55').

Por sua vez, o Como não conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Depois de vencer a Lazio na estreia (2 a 0), o time do técnico Cesc Fàbregas foi derrotado fora de casa pelo Bologna por 1 a 0.

No outro jogo deste sábado, a Atalanta visitou o Parma e saiu com o segundo empate em dois jogos, em 1 a 1.

