Napoli vence Eintracht Frankfurt e vai às quartas da Champions

O Napoli se classificou pela primeira vez em sua história às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao vencer com tranquilidade o Eintracht Frankfurt por 3x0 nesta quarta-feira (15), no jogo de volta das oitavas do torneio.

Depois de vencer por 2x0 na ida jogando na Alemanha, o time napolitano estava a um passo de garantir a classificação e a partida no estádio Diego Maradona foi protocolar, coroada com dois gols do nigeriano Victor Osimhen (45'+2, 53) e um do polonês Piotr Zielinski (64').

