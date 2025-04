A- A+

Campeonato Italiano Napoli vence na visita ao Monza e alcança líder Inter de Milão no Italiano O treinador Antonio Conte prometeu continuar trabalhando para atrapalhar título da Inter

O Napoli alcançou provisoriamente a Inter de Milão na liderança da Serie A após uma suada vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Monza neste sábado (19), pela 33ª rodada.

Apesar de dominarem o jogo amplamente, os napolitanos tiveram que esperar até o minuto 72 para que o escocês Scott McTominay marcasse de cabeça um gol que valeu os três pontos e aliviou os torcedores, que viajaram em grande número até a Lombardia para assistir à partida.

Até esse gol, o herói da tarde era o goleiro do Monza, Stefano Turati, que havia feito grandes defesas.

"O Monza tornou o jogo muito difícil para nós. Há coisas que precisamos melhorar", alertou McTominay após seu nono gol na Serie A.

O técnico do Napoli, Antonio Conte, prometeu continuar trabalhando para "dificultar as coisas para a Inter".

A vitória permite ao Napoli somar 71 pontos, os mesmos que a Inter tem antes de visitar o Bologna (5º) no domingo de Páscoa, embora os 'nerazzurri' cheguem à partida na liderança graças a um melhor saldo de gols (+41 contra +27).

- Futuro de Conte indefinido -

O calendário das cinco últimas partidas do campeonato italiano parece favorável ao Napoli, que enfrentará apenas times da metade inferior da tabela, enquanto a Inter terá pela frente adversários da metade superior (Lazio e Roma, que estão em sexto e sétimo lugar).

A equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi também precisa equilibrar suas forças e foco entre a Liga dos Campeões, onde se classificou para as semifinais contra o Barcelona, e a Copa da Itália, onde está no meio da disputa da semifinal contra seu grande rival Milan.

O pós-jogo em Monza também alimentou dúvidas sobre o futuro de Conte, no qual a Juventus estaria bastante interessada.

"Estou muito feliz em Nápoles e estou aberto a ficar, mas não sei se tenho as condições de vencer aqui", disse ele em sua coletiva de imprensa, citando como exemplo a má qualidade do campo de treinamento, que ele acredita ser responsável pelas inúmeras lesões que tem enfrentado em seu elenco.

"Preciso ter as armas certas. Caso contrário, isso é um massacre, e eu não quero ser massacrado", declarou.

O Napoli é o único time que conseguiu se manter na disputa pelo título, depois que a Atalanta ficou para trás. A equipe de Bérgamo, que enfrenta o Milan em San Siro neste domingo, está dez pontos atrás dos dois primeiros colocados e agora parece mais focada em defender sua posição entre os quatro primeiros para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

- Roma 6ª colocada -

A Roma também sonha com a vaga na Liga dos Campeões, tendo subido provisoriamente para a sexta colocação, que classifica para a próxima Liga Europa, após derrotar o Hellas Verona (14º) por 1 a 0 com um gol do uzbeque Eldor Shomurodov, logo aos 4 minutos.

Foi o retorno da equipe de Claudio Ranieri ao caminho das vitórias após dois empates consecutivos (Juventus e Lazio).

Na primeira partida deste sábado, o Como (13º) saiu vitorioso da visita ao Lecce (17º) por 3 a 0, em uma partida onde o hispano-senegalês Assane Diao brilhou com uma dobradinha.

O Lecce está dois pontos acima da zona de rebaixamento mas cairá nela se no domingo Empoli (19º) e Unione Venezia (18º), ambos com dois pontos a menos, não empatarem em seu duelo direto.



Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:

Lecce - Como 0 - 3

Monza - Napoli 0 - 1

Roma - Hellas Verona 1 - 0



- Domingo:

(10h00) Empoli - Unione Venezia

(13h00) Bologna - Inter

(15h45) Milan - Atalanta



- Segunda-feira:

(07h30) Torino - Udinese

(10h00) Cagliari - Fiorentina

(13h00) Genoa - Lazio

(15h45) Parma - Juventus



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 71 32 21 8 3 72 31 41

2. Napoli 71 33 21 8 4 52 25 27

3. Atalanta 61 32 18 7 7 65 30 35

4. Juventus 59 32 15 14 3 49 30 19

5. Bologna 57 32 15 12 5 51 37 14

6. Roma 57 33 16 9 8 48 32 16

7. Lazio 56 32 16 8 8 53 43 10

8. Fiorentina 53 32 15 8 9 49 32 17

9. Milan 51 32 14 9 9 51 37 14

10. Torino 40 32 9 13 10 36 37 -1

11. Udinese 40 32 11 7 14 36 46 -10

12. Genoa 39 32 9 12 11 29 38 -9

13. Como 39 33 10 9 14 43 48 -5

14. Hellas Verona 32 33 9 5 19 30 60 -30

15. Cagliari 30 32 7 9 16 32 47 -15

16. Parma 28 32 5 13 14 37 51 -14

17. Lecce 26 33 6 8 19 23 55 -32

18. Unione Venezia 24 32 4 12 16 25 44 -19

19. Empoli 24 32 4 12 16 24 50 -26

20. Monza 15 33 2 9 22 25 57 -32

