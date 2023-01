A- A+

Futebol Internacional Líder Napoli visita Inter de Milão na volta do futebol na Itália; veja escalações e onde assistir Os visitantes vão em busca de ampliar a vantagem no Campeonato Italiano

Depois de sete semanas parado devido à Copa do Mundo, o futebol volta à Itália e com um jogo espetacular pela 16ª rodada da Serie A: o líder isolado Napoli (41 pontos) visita a Inter de Milão (5ª com 30 pontos), que luta para manter suas chances de lutar pelo título.

A pausa na Copa do Mundo tem sido mais difícil de digerir para os italianos do que em outros países, já que a 'Azzurra' ficou sem participar do grande evento pela segunda vez consecutiva.

Mas a longa espera para os 'Tifosi' terá valido a pena se, como é esperado, a segunda parte da temporada for emocionante.

Último time invicto nos cinco grandes campeonatos europeus e com uma série de onze vitórias consecutivas, o Napoli parece destinado à conquista do Scudetto, algo que só conseguiu quando Diego Maradona jogava pelo time do sul da Itália (1987 e 1990).

A equipe comandada por Luciano Spalletti leva uma vantagem confortável sobre os seus adversários mais próximos: Milan (33 pontos), Juventus (31), Lazio e Inter (ambos com 30).

Em caso de vitória napolitana, o líder confirmará que esta tem tudo para ser a sua temporada. Já uma derrota dará mais emoção à Serie A.

A Inter deposita suas esperanças no entusiasmo do argentino Lautaro Martínez, primeiro campeão mundial pela Inter desde Marco Materazzi em 2006 e no desejo de vingança do belga Romelu Lukaku, que mal pôde disputar o Mundial devido a lesão e não conseguiu evitar o fiasco dos 'Diabos Vermelhos', eliminados na primeira fase.

Prováveis escalações:



Inter

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Técnico: Simone Inzaghi

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spaletti

Onde assistir: ESPN e Star +

