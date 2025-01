A- A+

CAMPEONATO ITALIANO Napoli vira, derruba a invencibilidade da Juventus no Italiano e abre seis pontos na liderança Com o sétimo triunfo seguido na competição, o time celeste chegou a 53 pontos

O Napoli sofreu no primeiro tempo, mas dominou a Juventus na etapa complementar, neste sábado (25), no estádio Diego Armando Maradona, e conseguiu uma importante virada por 2x1, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o sétimo triunfo seguido na competição, o time celeste chegou a 53 pontos e abriu seis de vantagem em relação à vice-líder Inter de Milão, que neste domingo visita o Lecce, às 14h (horário de Brasília).

O conjunto de Turim, por sua vez, conheceu a primeira derrota no Italiano - vinha de oito vitórias e 13 empates no campeonato nacional. O time comandado por Thiago Motta, o último a conhecer a derrota na competição, permanece na quinta posição na tabela, com 37 pontos.

Diferentemente do modorrento empate por 0x0 no primeiro turno, Napoli e Juventus mostraram vontade desde o apito inicial e trataram de buscar o gol, revezando-se no setor ofensivo. Por vezes, esse ímpeto foi até exagerado, provocando jogadas ríspidas e discussões no gramado.

Logo aos seis minutos, Anguissa saiu jogando errado, Thuram ficou com a bola e acionou Yildiz na área. O atacante cortou Spinazzola e bateu cruzado, exigindo ótima defesa de Meret. A resposta veio aos 19 minutos, em chute forte de Politano para fora, após boa investida dos anfitriões.

Aos poucos, os visitantes passaram a ter mais controle da bola, deixando o Napoli menos confortável na partida, acuado na defesa Aos 28, Nico González errou a finalização, mas, aos 42 minutos, Cambiasso cruzou da esquerda, Anguissa cortou errado, Yildis ajeitou de cabeça e e Kolo Muani girou para tocar no canto, de primeira, e abrir o placar.

Com a liderança e a invencibilidade ameaçadas, a equipe do técnico Antonio Conte voltou mais agressiva para o segundo tempo Aos cinco minutos, Politano cruzou da esquerda e Lukaku testou forte no canto, mas Di Gregorio se esticou e fez uma defesa espetacular, a la Gordon Banks, espalmando em cima da linha.

Seis minutos depois, porém, Politano cruzou da direita e Anguissa se redimiu do péssimo primeiro tempo testando a bola no canto direito, desta vez, fora do alcance do goleiro: 1x1.

Empurrado pela torcida, o Napoli continuou pressionando no campo de ataque, levando perigo nos cruzamentos de Politano, enquanto os comandados de Thiago Motta não conseguiam encaixar nenhum contragolpe. Aos 22 minutos, McTominay foi derrubado na área por Locatelli e, na cobrança da penalidade, Lukaku tocou no canto direito de Di Gregorio para virar o placar.

Os visitantes acordaram na reta final da partida e ameaçaram reagir, trocando passes no campo de ataque, mas o grupo celeste soube avançar a marcação e reduzir o ritmo da partida, deixando o time de Turim longe do gol de Meret até o encerramento da partida.

Mais cedo, a Atalanta visitou o Como, no acanhado estádio Giuseppe Sinigaglia, e venceu por 2x1, encerrando um jejum de quatro partidas sem vitória - foram três empates e uma derrota no período. Com o triunfo, a equipe de Bérgamo chegou aos 46 pontos, em perseguição aos líderes, voltou a sonhar com o título italiano.

Nico Paz colocou o Como à frente no placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com um chute no ângulo esquerdo. A virada dos visitantes veio na etapa final, com dois gols de Retegui. Aos 11 minutos, ele recebeu o cruzamento de Brescianini e deixou tudo igual. Aos 25, em nova jogada da dupla, o camisa 32 voltou a balançar a rede e deu números finais ao confronto.



