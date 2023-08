Narrador Rembrandt Júnior pede demissão da Globo

A- A+

O narrador Rembrandt Júnior, que estava na Globo desde 2000, pediu demissão da emissora nesta quinta (3). O profissional fez história em Pernambuco e, recentemente, tinha sido transferido ao Rio de Janeiro.

Rembrandt já trabalhou nos Campeonatos Pernambucano e Carioca, Copa do Nordeste, nas Séries A e B do Brasileiro e nas transmissões do SporTV e do Premiere, além de integrar o grupo que narrou as Copas de 2002 a 2022.

