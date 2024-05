Narrador Silvio Luiz está em coma induzido e intubado, após derrame durante transmissão ao vivo

A- A+

O narrador esportivo Silvio Luiz, que sofreu um derrame durante uma transmissão ao vivo na Record, está em coma induzido e intubado. Internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, o locutor de 89 anos, hospitalizado na última quarta-feira (8), precisou ser sedado devido a um problema nos rins.

Silvio Luiz sofreu um derrame durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, pela Record, no mês passado. Ele está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e precisou ser induzido ao coma pelos médicos diante de complicações nos rins.

Apesar do problema, Silvio Luiz não pode fazer hemodiálise — tratamento realizado em pacientes com insuficiência renal —, devido à fragilidade decorrente da idade avançada. Em comunicado, o hospital informou que, nesta terça-feira, o narrador segue na UTI, sem previsão de alta.

Um dos narradores mais famosos do Brasil, ele fez sucesso com bordões clássicos como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

Problemas de saúde

Esta é a segunda internação recente do locutor, que chegou a ser hospitalizado logo após o derrame na final do Estadual. Sua recuperação foi rápida e recebeu alta pouco tempo depois. O quadro piorou na semana passada, e ele foi encaminhado para a UTI, após apresentar problemas "físicos".

O narrador deixou a transmissão logo após o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da emissora.

