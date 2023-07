Através de vídeo nas redes sociais, Sport anuncia retorno de Diego Souza

A- A+

O atacante Diego Souza está oficialmente de volta ao Sport. Para aumentar ainda mais a expectativa da torcida rubro-negra, o Leão da Ilha divulgou, nesta terça-feira (25) um vídeo em suas redes sociais com a confirmação do novo reforço. DS87 está atualmente com 38 anos, chega para a terceira passagem no clube e tem contrato até o final da temporada de 2023.

A publicação contém várias frases marcantes do jogador sobre o Rubro-negro. Nas primeiras passagens na Ilha do Retiro, Diego recebeu o título de "embaixador" do clube e se tornou um dos atletas mais marcantes e com mais identificação com a torcida.

"Eu visto essa camisa como se fosse um torcedor. Vou voltar e vou botar pra f**** de novo! Eu amo Recife, eu amo o Sport, não tem jeito. Meu coração é rubro-negro, não adianta", disse o jogador.

História de Diego Souza no Sport

Diego Souza chegou ao Sport pela primeira vez 2014, com contrato apenas para o final daquela temporada. Terminado o primeiro ano, o camisa 87 renovou vínculo com o Leão em 2015 e participou de uma das melhores campanhas do clube da Série A. O atleta teve um breve hiato longe do clube em 2016, voltando em seguida e permanecendo até final de 2017.

A identificação e sucessivas boas atuações com a camisa do Sport, inclusive, culminaram na convocação do meia-atacante pelo Brasil. Assim, quebrou um jejum de 16 anos sem um atleta do Leão na Seleção Brasileira principal.

Em resumo, Diego Souza defendeu o Sport em 173 jogos, com 57 gols e 38 assistências. Das vezes em que balançou as redes, 37 delas foram na disputa da Série A do Brasileirão, onde se tornou o maior goleador da história do Clube na elite – na edição de 2016, inclusive, ele foi o artilheiro do torneio, algo inédito para o Leão e apenas a terceira vez de uma equipe nordestina no retrospecto do certame.

