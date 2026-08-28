Sex, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Campeonato Francês

Nas tribunas, Ancelotti vê Lille do filho Davide ceder empate ao PSG com Marquinhos salvador

Defensor brasileiro deixou sua marca nos acréscimos da partida

Reportar Erro
Marquinhos celebra o gol que deu o empate ao PSG contra o LilleMarquinhos celebra o gol que deu o empate ao PSG contra o Lille - Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP

Carlo Ancelotti anuncia no dia 8 de setembro a primeira convocação da seleção brasileira após a campanha ruim na Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano já anunciou que dará uma bela renovada no elenco nos amistosos com Austrália e Índia.

Enquanto a lista não sai, o comandante acompanha as equipes estrangeiras e viu, nesta sexta-feira, o Lille de seu filho e auxiliar Davide Ancelotti ceder o 2 a 2 ao Paris Saint-Germain, na Ligue 1, com dois gols nos acréscimos e Marquinhos salvador.

Ancelotti já avalia os nomes para a remodelada seleção que atuam fora do País e a ida ao Stade Pierre-Mauroy, casa do Lille, já estava prevista em seu tour europeu. Além do veterano Marquinhos, o PSG tem o jovem Beraldo.

Neste fim de semana, o treinador vai acompanhar jogos da Premier League, onde jogam muitos garotos, casos de Rayan, convocado, e Estêvão, cortado por lesão, além de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que devem se tornar os líderes neste novo ciclo.

Leia também

• Haaland e Cherki brilham, City goleia o Crystal Palace e mostra força na Premier League

• Fora de jogo do Chelsea, Enzo Fernández entra na mira do Manchester City, diz jornal

• Fase de grupos da Liga da Champions terá Barcelona e PSG diante do City e Arsenal x Real Madrid



Outros nomes que esperam por oportunidade na largada para a Copa de 2030 e atuam na Inglaterra são o goleiro John, o zagueiro Murilo e o centroavante Igor Jesus, do Nottingham Forest, e João Pedro, artilheiro que defende o Chelsea.

Nesta sexta, Ancelotti viu o trabalho de seu filho continuar dando frutos nesta largada da Ligue 1. Depois dos 2 a 0 diante do Angers, fora de casa, sua equipe ganhava do poderoso Paris Saint-Germain com gols de Haraldsson e Bakwa até os 46 minutos do segundo tempo.

A festa do Lille parecia completa após o segundo gol, restando seis minutos para o fim do tempo regulamentar. Mas Vitinha diminuiu aos 46 e Marquinhos, um dos capitães de Ancelotti na seleção brasileira, salvou o PSG aos 49, indo para a área e deixando tudo igual em cabeçada indefensável.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter