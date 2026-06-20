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COPA DO MUNDO Nasa leva a bola oficial da Copa do Mundo de 2026 para o espaço em ação inédita Iniciativa ainda inclui uma exposição na FIFA Fan Festival e faz parte de uma campanha promovida no período

A Trionda, bola oficial da atual edição da Copa do Mundo, trocou os gramados pelo espaço. A Nasa anunciou neste sábado, por meio das redes sociais, que a ação faz parte de uma iniciativa para aproximar a exploração espacial do público.

Assim, o esporte mais popular do planeta rompe as barreiras da atmosfera terrestre em meio à disputa do principal torneio mundial de seleções.

A agência espacial divulgou vídeos e imagens neste sábado que mostram a tripulação da viagem manuseando e também brincando com a bola. Segundo a Nasa, os viajantes recriaram um experimento que já havia sido realizado em 2019.

A iniciativa faz parte de uma campanha que está sendo realizada durante a Copa do Mundo, que, entre 11 de junho e 19 de julho, data da final do Mundial, a Nasa vai promover uma exposição na FIFA Fan festival, em Houston, nos Estados Unidos, onde vai mostrar ao público pesquisas feitas a bordo da Estação Espacial Internacional, além de missões do programa lunar Artemis.

"As descobertas desses experimentos aprimoraram nossa compreensão de como a tecnologia integrada, como sensores na bola de jogo, pode influenciar o desempenho da bola durante a partida. Contribuir para o aprimoramento do futebol é apenas uma das maneiras pelas quais a ciência da NASA realizada na Estação Espacial Internacional torna a vida melhor para as pessoas na Terra", diz trecho do texto sobre a iniciativa em seu Instagram

A agência espacial informou ainda em sua postagem que "as bolas de futebol precisam se mover de forma previsível, por isso os engenheiros esportivos medem e otimizam cuidadosamente seu centro de massa e equilíbrio".

A interação entre os engenheiros da Nasa e o futebol já dura mais de duas décadas. Estudos têm auxiliado nos avanços científicos em diversas áreas, incluindo a compreensão da aerodinâmica das bolas de futebol.

A Trionda é a bola oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026. Produzida pela Adidas, o nome faz referência às "três ondas" que celebram a união inédita dos três países sede do torneio: Estados Unidos, México e Canadá.

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