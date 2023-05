A- A+

MAIS QUE FUTEBOL Nasce filho de Ítalo Melo, do Santa Cruz, um dia após ser homenageado com gol Henry nasceu na madrugada desta segunda-feira (22), depois de mais de 24h de trabalho de parto

A comemoração por ter feito o gol do Santa Cruz que garantiu a vitória diante do Campinense neste domingo (21), no estádio do Arruda, segue estendida para o zagueiro Ítalo Melo, de 23 anos. Ele dedicou o feito ao filho Henry, que nasceu às 4h8 desta segunda-feira (22), depois da mãe, Evellyn Raiane Vieira Tavares, ter passado mais de 24 horas em trabalho de parto.

Nesta temporada, o atleta atuou em 27 partidas pelo Tricolor, e balançou as redes duas vezes. A última, aos 39 minutos deste domingo, em "presente" ao filho. Segundo ele, a entrega foi despretensiosa.

Enquanto a partida acontecia no estádio do Arruda, a técnica de enfermagem Evellyn Raiane já estava há horas em trabalho de parto num hospital no bairro da Iputinga. E assim permaneceu por mais algumas após o apito final que cravou a vitória do Santa Cruz.

“Nós fomos pegos de surpresa, a bolsa estourou de madrugada e ele nasceu 24 horas depois. A bolsa estourou ontem de madrugada, eu creio que foi entre 3h25 e 2h28 e ele nasceu hoje, às 4h8”, disseo pai, bastante emocionado.

O zagueiro do Santa Cruz, Ítalo Melo e a técnica de enfermagem, Evellyn Raiane, no chá revelação que descobriram o gênero do bebê

Veja também

Náutico Sob chuva, Náutico derrota o Floresta e fica perto da zona de classificação na Série C