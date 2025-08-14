A- A+

FUTEBOL Nascimento das filhas e "aposentadoria das baladas": os sinais de que Neymar pode ter mudado de vida Internautas notam que jogador tem se destacado no convívio com Mavie e Mel, além de Bruna Biancardi e do primeiro filho, Davi Lucca

Neymar tem passado por uma fase de mudanças significativas na vida pessoal. Não é por menos. O jogador do Santos, que é observado com lupa pelos internautas, que acompanham atentamente seu dia a dia e o da família, teria transformado seus hábitos ao se tornar pai de Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com a influencer Bruna Biancardi, que recentemente também teve Mel, filha do jogador, consolidando uma nova fase de sua vida familiar.

Alguns meses atrás, ele já dava sinais claros de seu novo comportamento. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ele recusou um convite para sair a uma balada, explicando que estava passando por importantes mudanças em sua vida. “Rola uma baladinha depois contigo?”, questionou um amigo durante uma partida de pôquer.

“Posso não. Parei, me aposentei. A Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando aí já já, me aposentei”, respondeu Neymar, mostrando, inclusive, um anel de compromisso, reforçando o relacionamento com Biancardi.





Entre os comentários, muitos internautas expressam felicidade pelos novos hábitos do jogador. “Ainda bem que amadureceu e está se firmando na vida”, disse um. “Que versão sensacional do homem”, brincou outro. Um terceiro ainda concluiu: “Pressinto que Mavie realmente e sinceramente é o principal e maior motivo da vida de Neymar”.

Um fator que faria parte dessa mudança de vida seria a própria Biancardi. É válido lembrar que o casal está junto — entre idas e vindas — desde 2021. Dois meses depois de anunciarem que a influencer estava grávida da primeira filha, em 2023, o jogador veio a público para confirmar os rumores de traição e pedindo desculpas à namorada, por meio de uma carta aberta em suas redes sociais.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, disse o atleta no texto. “Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você.”

Agora, Neymar tem sido visto ao lado de Bruna Biancardi em momentos apaixonados, segundo opiniões de internautas. Ao comentarem sobre os novos hábitos do jogador, muitos pedem que ele “reconheça” a importância da pessoa especial que tem ao lado. “Que ele realmente reconheça a mulher que ela é e que essa família siga unida e que nem um mau venha atrapalhar”, disse um.

