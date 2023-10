A- A+

Natação Natação: AABB-Recife é campeã geral do Troféu Walter Figueiredo e Silva 2023 A equipe pernambucana terminou o torneio com 6.202,00 pontos

A AABB-Recife foi a grande campeã do XXXIV Troféu Walter Figueiredo e Silva de natação, que terminou no último fim de semana, em Fortaleza, no Ceará.

Para chegar ao título, a equipe pernambucana somou, ao longo dos três dias de competição, 6.202,00 pontos somadas todas as categorias disputadas. A Vila Parahyba terminou na segunda colocação com 5.333,50 pontos e o Yacht Clube da Bahia completou o pódio com 4.485,00.

A supremacia da AABB também refletiu no quadro de medalhas. A equipe somou 65 medalhas de ouro, 22 de prata e 26 de bronze. Ao todo, foram 113 conquistas.

A competição foi organizada pela Federação Cearense de Desportos Aquáticos e reuniu clubes de Estados do Norte e Nordeste do Brasil.

Veja também

Luto Morre Bird Clemente, um símbolo do automobilismo brasileiro