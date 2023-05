A- A+

NATAÇÃO Natação: Brasil encerra etapa francesa do Mare Mostrum com 3 pódios Léo de Deus conquista bronze nos 200 metros borboleta no último domingo (14)

O nadador Leonardo de Deus faturou, no último domingo (14), a medalha de bronze dos 200 metros borboleta da etapa de Canet-en-Roussillon (França) do Circuito Mare Nostrum. O atleta da Unisanta, de Santos (SP), completou a prova em 1min57s18.





No último sábado (13), o Brasil garantiu duas medalhas na tradicional competição disputada no Mediterrâneo em formato de mata-mata. Luiz Altamir conquistou a prata nos 200 metros livre com o tempo de 1min48s61. Nos 800 metros livre, Beatriz Dizotti ficou em terceiro com a marca de 8min36s22.

Nos dias 17 e 18 de maio será disputada a próxima etapa da competição, em Barcelona (Espanha). O Principado de Mônaco, nos dias 20 e 21 de maio, recebe o encerramento do circuito nessa temporada.

