Natação: Brasil garante mais três vagas nos Jogos de Paris

No segundo dia da Seletiva Brasileira Olímpica de Natação, o Brasil manteve a média de classificar três atletas por dia. Igualmente a sessão anterior, nesta terça-feira (07), Mafê Costa e Guilherme Costa reafirmaram suas marcas anteriores e também representarão o país nos 200 metros livre. Se juntando a eles, Beatriz Dizotti conquistou vaga na prova dos 1500 metros livre.

Na primeira final do dia, o 200 metros livre feminino reuniu atletas que possuíam capacidade para atingir a marca necessária. Mas entre as oito que caíram na água, apenas Maria Fernanda Costa nadou abaixo do índice olímpico - 1:57.26. Com o tempo de 1:56.37, a atleta do Unisanta melhorou sua marca pessoal e ainda estabeleceu novo recorde brasileiro e sul-americano. Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto até chegaram perto, tocando a borda um pouco mais de um segundo acima do tempo necessário.

Cachorrão emplaca mais uma

Principal nadador brasileiro da atualidade, Guilherme Costa terminou a final do 200m livre na segunda posição, o suficiente para garantir a salvaguarda, tempo abaixo do índice que foi conquistado anteriormente. A frustração ficou nas mãos de Murilo Sartori, que bateu em primeiro com o tempo de 1:46.98, o paulista ficou a apenas alguns décimos do índice de 1:46.26. Fernando Scheffer, medalhista de bronze em Tóquio nesta prova, terminou na terceira colocação com 1:47.60.

Dizotti avança para mais uma

Na prova mais longa da natação, os 1500 metros livre, Beatriz Dizotti venceu mais uma vez a prova, se estabelecendo como a melhor fundista na piscina. Com o tempo de 16:14.02, a nadadora nadou cinco segundos acima do índice. Mesmo não sendo a sua melhor marca na carreira, foi a primeira vez desde 2022 em que a atleta nada abaixo dos 16:20.00, fato que pôde ser comemorado.

“Hoje eu estou indo para a minha segunda Olimpíada, estou muito feliz, é uma sensação totalmente diferente da de Tóquio, então são três anos mais velha e mais amadurecida. Eu tenho muito sonhos em mente, tenho muitos objetivos, passei por momentos difíceis mas estou me reerguendo e que creio que em Paris será ainda melhor", disse.



