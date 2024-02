A- A+

Olimpíadas Natação do Brasil garante vaga olímpica no revezamento 4x200m livre feminino A vaga foi assegurada de forma indireta, pois nenhum outro país superou o tempo anotado pelo Brasil no Mundial do Japão no ano passado

O Brasil garantiu mais um revezamento da natação na Olimpíada de Paris-2024. Nesta quinta-feira (15), o time feminino nacional obteve a vaga olímpica no 4x200 metros livre nas eliminatórias do Mundial de Esportes Aquáticos. As nadadoras do País avançaram à final com o quarto melhor tempo.



A equipe foi formada por Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto, Aline Rodrigues e Mafê Costa, que vem sendo o grande nome do Brasil na natação neste Mundial. Elas registraram o tempo de 7min57s12. Ficaram atrás apenas da China (7min54s38), Nova Zelândia (7min54s97) e Canadá (7min56s07).



A vaga foi assegurada de forma indireta nesta quinta porque nenhum outro país superou o tempo anotado pelo Brasil no Mundial de Fukuoka, disputado no Japão no ano passado. No evento de 2023, que também é base para definir o ranking de classificação para a Olimpíada, o time nacional havia marcado 7min56s14, tempo melhor do que o registrado nesta quinta.





Na prática, o Brasil ficará com uma das 13 vagas ainda disponíveis neste revezamento, de um total de 16 equipes a se classificarem. As três primeiras vagas foram garantidas pelos países que subiram ao pódio nesta prova no Mundial do ano passado.



Trata-se do quarto revezamento brasileiro assegurado em Paris-2024. Os outros são o 4x100m livre feminino e masculino e o 4x100m medley misto, que sacramentou a vaga na quarta também pelo critério do ranking acumulado nos últimos dois Mundiais.



Stephanie Balduccini também caiu na piscina nesta quinta para nadar as eliminatórias dos 100 metros livre. E obteve a vaga na semifinal com o tempo de 54s25, o sexto melhor geral desta primeira etapa da prova.



Nos 200 metros peito, Gabrielle Assis também avançou à semifinal Ela anotou 2min26s28, registrando o sétimo melhor tempo entre as 16 classificadas da prova.

