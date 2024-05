A- A+

Jogos Olímpicos Natação: Kayky Mota garante vaga nos 100m borboleta em Paris 2024 Atleta do Pinheiros-SP já tinha a salvaguarda conquistada no último mundial

No penúltimo dia do Troféu Brasil de Natação, competição que serve como seletiva única para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Kayky Mota se tornou o oitavo atleta a carimbar o passaporte para uma disputa individual na natação. O atleta do Pinheiros-SP venceu a disputa nos 100 metros borboleta, nesta sexta-feira (10), no disputado no CDA da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.

O índice olímpico da prova era de 51.57. Kayky já possuía um tempo abaixo do índice desde o Campeonato Mundial da Fukuoka de 2023. Para a Seletiva Olímpica, o atleta do Pinheiros-SP precisava 'apenas' chegar entre os dois primeiros lugares na final. Sem dar sopa para o azar, Kayky tocou primeiro a borda, mas com o tempo de 52.56, um pouco acima da sua melhor marca, que ainda rendeu alguma insatisfação ao atleta.

"Aliviado, mas eu queria um pouco mais. Dei tudo de mim, foi uma temporada sofrida, passei por coisas que eu não esperava, mas a gente tem que controlar aquilo que podemos. Só tenho que agradecer todos e vamos para próxima (Jogos Olímpicos)", disse Kayky.

Último dia de disputa

O sábado (11) encerra a Seletiva Olímpica da Natação Brasileira. As últimas vagas serão disputadas por provas bem diferentes uma da outra. Na prova de fundo, ocorre os 800 metros livre masculino e feminino - Guilherme Costa já possui o índice entre os homens.

Já na prova mais curta da natação olímpica, os 50 metros livre, nenhum brasileiro tem vaga garantida. Entre os homens, o índice está em 21.96. Já entre as mulheres, a marca estabelecida é 24.70.

