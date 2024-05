A- A+

Jogos Olímpicos Natação: Nicolas Albiero alcança mais um índice olímpico para o Brasil Nascido no Estados Unidos, atleta do Minas é o quinto nadador a conquistar vaga para provas individuais

No terceiro dia da Seletiva Olímpica Brasileira de Natação, não foi um "brasileiro" que bateu o único índice desta quarta-feira (08), no Rio de Janeiro. Nascido no Estados Unidos, filho de um brasileiro com uma americana, Nicolas Albiero decidiu representar as cores verde e amarela e estará em Paris com o Time Brasil, nadando nos 200 metros borboleta.

Nos últimos ciclos olímpicos, o Brasil teve nos nomes de Léo de Deus e Luiz Altamir os principais atletas desta prova em território nacional. Em 2024, Nicolas Albiero chegou para assumir o lugar dos dois veteranos. Já no período pela manhã, o atleta do Minas chegou bem perto de nadar pelo índice olímpico de 1:55.78.

Mas guardou o tempo necessário para a hora certa, na final da competição. Nos primeiros 75 metros de prova, Albiero teve a companhia de Luiz Altamir na disputa pelo primeiro lugar. Já nos últimos 100 metros, principalmente na última piscina, viu a chegada de Léo de Deus. Mesmo assim, Nicolas manteve a constância e tocou a borda primeiro com o tempo de 1:55.52, conseguindo carimbar seu passaporte para Paris.

A VAGA É SUA, NICOLAS!



Em uma prova muito disputada do início ao fim, o Nicolas Albiero conquistou o título do Troféu Brasil e alcançou o índice olímpico nos 200m borboleta.



Com isso, se junta aos atletas que vão defender o #TimeBrasil nos Jogos de #Paris2024! pic.twitter.com/jSElfetJYd — Time Brasil (@timebrasil) May 8, 2024

Veja também

Náutico Atento ao mercado, Náutico estuda contratação do volante Renato Alves, de saída do Remo