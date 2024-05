A- A+

Natal sedia maior Campeonato Brasileiro de Xadrez de base da história A região Nordeste, com destaque para Pernambuco e o Rio Grande do Norte, tem se destacado nos últimos anos

A capital do Rio Grande do Norte, Natal, vai sediar a partir desta quarta-feira (15), no hotel Praiamar, em Ponta Negra, o maior Campeonato Brasileiro de Xadrez de categorias de base da história da modalidade. Mais de 300 jovens enxadristas de 22 estados das quatro regiões do país se inscreveram, batendo o recorde do número de participantes de todas as edições já realizadas.

A histórica participação é uma marca do crescimento da prática do xadrez no Brasil. "É com grande satisfação que observamos o crescimento do xadrez nas escolas, em especial por estarmos proporcionando que grandes eventos sirvam de plataforma de visibilidade para a nossa modalidade", disse o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), o natalense Máximo Igor Macedo.

Exemplos de como o trabalho de base realizado pela CBX vem dando resultados são os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. "O xadrez de Pernambuco pulou de 20 escolas participantes do Circuito Global Chess PE para mais de 60 escolas em dois anos e aqui no Rio Grande do Norte o xadrez escolar está em todas as DIRECs, feito conseguido apenas pelo futsal", revela o dirigente.

O Campeonato Brasileiro também vai receber pela primeira vez a delegação de Tocantins, assim como todos os estados da região Nordeste e Centro-Oeste. Para desenvolver ainda mais o trabalho de base, a CBX está ampliando o Projeto Futuros Olímpicos, que será regionalizado, promovendo maior capilarização e desenvolvimento do xadrez em todo o Brasil.

Programação

O evento no Praiamar Natal Convention vai até o próximo domingo (19) e será dividido em dois eventos: Festival Nacional da Criança (FENAC), que envolve os atletas das categorias Sub-6, Sub-8, Sub-10 e Sub-12, e o Festival Nacional da Juventude (FENAJ), que vai do Sub-14 ao Sub-20.

As disputas do estilo Blitz serão realizadas nesta quarta-feira (15), a partir das 14h, com seis rodadas. A premiação ocorre no mesmo dia. Na quinta-feira (16) ocorrem os confrontos do estilo Rápido, das 10h às 18h, também com seis rodadas e premiação ao término. O estilo Clássico começa na sexta-feira (17), às 14h, e encerra no domingo (19), às 20h, quando ocorrerá a premiação.

Vagas internacionais

O Campeonato Brasileiro de base vai distribuir vagas para várias competições internacionais. Os três melhores atletas de cada categoria vão garantir classificação para o Festival Pan-Americano, de 14 a 20 de julho, em Orlando/EUA, além do Campeonato Sul-Americano, de 1 a 13 de dezembro, no Uruguai, e para as duas etapas do Mundial, a primeira em Florianópolis/SC e a segunda na Itália, nos meses de outubro e novembro.

