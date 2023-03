A- A+

Xadrez Natal/RN vai sediar o maior evento de categorias de base do xadrez brasileiro As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de abril.

Natal/RN vai receber pela segunda vez o maior evento nacional de categorias de base de xadrez. A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) confirmou a competição e abriu as inscrições para o Festival Nacional da Criança - FENAC, nas categorias Sub-6, Sub-8, Sub-10 e Sub-12, e o Festival Nacional da Juventude e Juvenil - FENAJ, nas categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-20. Os dois eventos serão realizados de 3 a 7 de maio de 2023, no Praiamar Natal Hotel, em Ponta Negra, nos ritmos Clássico, Rápido e Blitz, naipes absoluto e feminino.

O presidente da CBX, Máximo Igor Macedo, natalense, acredita que a competição será um sucesso e que os enxadristas visitantes ficarão muito satisfeitos tanto com o evento quanto com as belezas naturais e entretenimentos da praia de Ponta Negra. "É a segunda vez que Natal vai sediar esse evento e a expectativa é a de que se repita o sucesso de 2022, quando tivemos um número grande de participantes de todo o Brasil, com atletas e pais saindo daqui satisfeitos com toda a infraestrutura que o evento e a cidade oferecem", revelou o dirigente.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da xadrezpotiguar.com.br até o dia 30 de abril. Os dois campeonatos serão disputados no formato suíço com seis rodadas e os vencedores serão declarados campeões brasileiros, além de definir os representantes oficiais e habilitados a representantes extra oficiais nas competições sul-americanas, pan-americanos e mundiais das respectivas categorias. O evento distribuirá troféus do 1º ao 3º lugar, e medalhas do 4º ao 10º lugar, de cada categoria.

