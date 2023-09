A- A+

Sport Nathan aparece com camisa do Sport no BID e fica perto de ser anunciado como reforço Jogador de 25 anos chega ao Rubro-negro por empréstimo junto ao Fortaleza

O Sport segue reforçando os setores carentes do elenco. Depois de oficializar a contratação do atacante Negueba, o Leão da Praça da Bandeira está perto de anunciar a chegada do lateral-esquerdo Nathan. O atleta, que pertence ao Fortaleza, renovou o vínculo com o time cearense para ser emprestado ao time pernambucano até o final da temporada. O novo vínculo do jogador com o Tricolor do Pici foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na imagem, o atleta já veste a camisa rubro-negra.

Assim como Negueba, Nathan é mais um que desembarca na Ilha do Retiro depois de disputar a atual edição da Série C. O jogador de 25 anos atuou na competição com as cores do Pouso Alegre. Pelo clube mineiro em 2023, foram 20 partidas, sendo 13 na Terceira Divisão e sete no Estadual.

Revelado pelo Athletic-MG, Nathan ainda soma passagem pelo Mamoré e pelo Criciúma. No Sport, chega para atuar em um setor que vinha dando cabeça para o técnico Enderson Moreira. No último mês, o treinador viu Igor Cariús ser condenado por envolvimento em manipulação de resultados no futebol brasileiro. Além disso, Felipinho perdeu três jogos seguidos por lesão, voltando a ficar à disposição no último final de semana.

Além de Nathan, chegaram ao Sport na janela de transferência do segundo semestre outros sete jogadores. São eles o lateral-direito Roberto Rosales, o volante Felipe, o meia Alan Ruiz, e os atacantes Michel Lima, Diego Souza, João Peglow e Negueba.

Veja também

Chocolate Espanha atropela Geórgia (7-1) fora de casa nas Eliminatórias da Euro 2024