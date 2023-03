A- A+

Futebol "Melhor noite da vida", diz Nathan após primeiro gol na carreira, em classificação na Copa do Brasil Volante balançou as redes na vitória do Náutico por 2x1 diante do Vila Nova, nos Aflitos, pela segunda fase do mata-mata nacional

.Até a última quinta (9), Nathan, de 21 anos, ainda não havia marcado gols como jogador profissional. Agora, esse jejum acabou. E da melhor forma. Nos acréscimos, no último lance de um duelo decisivo, valendo classificação à Copa do Brasil. Jogando com o apoio da torcida. "A melhor noite da minha vida", disse o atleta. Para o Náutico, também foi especial. Com a bola na rede do volante, os pernambucanos derrotaram o Vila Nova por 2x1, nos Aflitos, avançando à terceira fase do mata-mata nacional e embolsando R$ 2,1 milhões.



"Foi a melhor noite da minha vida. Desde o momento do gol até a hora de dormir, foi incrível. Estava com medo de dormir, acordar e ser um sonho", brincou Nathan. O atleta também destacou a emoção em dividir o momento com familiares e amigos.





"Marcar um gol como profissional é o sonho de todo jogador. Não realizei apenas o meu sonho, mas sim o de muitas pessoas que torcem por mim. Minha mãe, meu professores. Vim de um projeto chamado "Guerreirinhos", da escolinha do Fluminense. O professor Cícero sempre me ajudou bastante. Realizei o sonho de amigos que torcem por mim. Esse gol traz confiança para ter seguimento na carreira. Estava precisando disso", declarou.



Antes do gol, porém, o Náutico sofreu com alguns minutos de tensão. A equipe vencia por 1x0 até os 45 minutos, quando Neto Pessoa empatou o duelo. Cenário que, na visão de Nathan, foi superado também por ajuda dos atletas mais experientes do grupo.



"É fundamental ter jogadores experientes no grupo. Na hora que sofremos o gol, nos acréscimos, bateu o desânimo. Porém, olhei para o lado e vi Souza, Jael, Diego Ferreira, Paulo Miranda. São jogadores que tem rodagem, dão tranquilidade. Olhei para Dado e ele disse 'continua, continua'. Eu estava acreditando. Muitos acreditavam que o jogo ia para os pênaltis, mas eu estava acreditando (na vitória). Quando a bola veio...só alegria e Timbu classificado", comemorou.

