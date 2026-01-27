A- A+

Futebol Náutico protocola pedido de reconhecimento de conquistas de 1952 e 1966 como títulos nacionais Documentos foram protocolados pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e encaminhados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

O Náutico enviou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido de reconhecimento de conquistas de 1952 e 1966 como títulos nacionais. O documento já foi protocolado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e agora fica cargo da entidade nacional avaliar o pedido.



A informação foi confirmada pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho. O Náutico, vale lembrar, já atualizou no site oficial o Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e da Copa dos Campeões do Norte de 1966 como títulos com peso de Campeonato Brasileiro.

“Dentre os principais títulos oficiais conquistados pelo Clube Náutico Capibaribe, destacam-se glórias nacionais de elite, como o Campeonato Brasileiro do Norte-Nordeste de 1952, a Pequena Taça Brasil de 1966 e o vice do Campeonato Brasileiro de 1967, que gerou para o Timbu o pioneirismo de ser o 1° clube de Pernambuco a disputar a Libertadores. No âmbito inter-regional, o Alvirrubro venceu o tricampeonato da Copa Norte/Nordeste da CBD de 1965, 1966 e 1967 e no quesito estadual, são 24 Campeonatos Pernambucanos, sendo o único hexacampeão e campeão do centenário”, publicou o Náutico, no site oficial.

A ideia do Náutico é seguir um caminho parecido com o que Sport, Ceará e Fortaleza fizeram ano passado para tentar equiparar os títulos dos Torneios Norte-Nordeste da década de 1960 aos da Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período e que ganhou o status de Campeonato Brasileiro em 2010.

Histórico

No Torneio dos Campeões do Norte de 1952, o Náutico, que já entrou na semifinal, derrotou o América-RN, por 5x4, e a Tuna Luso, por 5x1, para se sagrar campeão. Os outros participantes foram Confiança, CRB, Ypiranga-BA, Treze e Ceará.

Na Copa dos Campeões de 1966, participaram os últimos cinco vencedores da fase Norte-Nordeste da Taça Brasil: Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará e Náutico. Após oito rodadas, com todos se enfrentando em jogos de ida e volta, no modelo de pontos corridos, o melhor colocado foi o Timbu, levando o troféu.



O Náutico também luta para que sejam reconhecidos como Copa do Nordeste três inter-regionais (1965-1966 e 1967) vencidos pelo clube.

Veja também