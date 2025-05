A- A+

Náutico Com expulsão relâmpago, Náutico segura o ABC e fica no empate pela oitava rodada da Série C Com o resultado, o Náutico ocupa momentaneamente a 10ª colocação da Série C, com nove pontos, a um do G-8 e dois do Z-4

Jogando fora de casa, o Náutico visitou o ABC no Frasqueirão, em Natal, pela 8ª rodada da Série C, e ficou no empate em 0 a 0, em partida realizada neste sábado (31).

O confronto foi marcado pela expulsão relâmpago de Auremir com menos de três minutos de partida. Esse é o terceiro jogo seguido em que um jogador do Náutico é expulso. Antes do jogo de hoje, Marquinhos, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, e Muriel, diante da Ponte Preta, pela Série C, receberam, respectivamente, o cartão vermelho.

Com o resultado, o Náutico ocupa momentaneamente a 10ª colocação da Série C, com nove pontos, a um do G-8 e dois do Z-4. O ABC é o 14º com nove pontos.

Pela Série C, o Alvirrubro volta a entrar em campo no dia 16 de junho, quando recebe o Maringá-PR, nos Aflitos. Antes disso, no próximo sábado (7), o Timbu visita o Bahia pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

O ABC, por outro lado, só volta a campo no dia 14 de junho. O Alvinegro visita a Ponte Preta em Campinas.

O jogo

Uma expulsão relâmpago. Foi assim que começou o jogo entre ABC e Náutico. Com menos três minutos, Auremir cochilou e perdeu a bola para Joãozinho. Para matar a jogada, o volante alvirrubro cometeu a falta no adversário. Por ser o último homem, o jogador recebeu o vermelho direto, deixando o Timbu com um a menos para o restante da partida.

Apesar do jogador a mais, o ABC não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e viu o Náutico ter a primeira chance clara de gol. E que chance. Aos 21 da primeira etapa, Marquinhos recebeu boa bola dentro da área e fez o pivô para Hélio Borges finalizar na trave e assustar o Alvinegro.

Três minutos depois, Hélio Borges voltou a ter boa chance. Ele recebeu livre na área, cara a cara com Felipe Alves, mas acabou finalizando em cima do goleiro. Para a sorte do atacante, o lance foi anulado por impedimento.

Apenas aos 32 surgiu a primeira chance do ABC. Após saída errada de Wellerson, a bola sobrou para Wallyson, que tinha acabado de entrar na partida. O jogador, no entanto, finalizou em cima da defesa alvirrubra.

O ABC voltou a arriscar novamente aos 38 minutos. Matheus Martins fez boa jogada na entrada da área e finalizou para fora.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, ambas as equipes voltaram com mudanças. Do lado do Náutico, Igor Pereira entrou no lugar de Patrick Allan, enquanto no ABC, Ian Carlo deu lugar a Juninho.

Diferente do primeiro tempo, a expectativa era de jogadas mais perigosas de ambos os lados. E foi isso que aconteceu nos primeiros minutos. Aos três minutos, Joãozinho aproveitou a falha do zagueiro Carlinhos e se antecipou a Wellerson, mas a bola acabou sendo afastada pela defesa alvirrubra.

Dois minutos depois veio a resposta do Náutico. Após vencer na dividida, Igor Pereira, cruzou para Marco Antônio. O meia, no entanto, finalizou para fora. O Timbu voltou a arriscar novamente aos 12. Kelvin recebeu na entrada da área, mas finalizou para fora do gol.

O jogo seguiu sem chances claras para ambos os times até os 23 minutos, quando Jonatha Carlos cobrou escanteio perigoso, direto para o gol, mas acabou sendo parado por Wellerson que mandou para fora.

O ABC voltou novamente a assustar aos 43. Após cobrança de escanteio, Bruno Bispo subiu bem para cabecear rente à trave alvirrubra. O lance foi a última chance de gol de ambas as equipes no jogo.

Ficha técnica

ABC 0

Felipe Garcia; Matheus Rocha, Octávio, Bruno Bispo e Wendel (Wallyson); Ian Carlo (Juninho), Bruno Leite e Manoel e Anderson Rosa (Jonatha Carlos); Joãozinho (Orlando Júnior) e Matheus Martins (Danilo Alves). Técnico: Evaristo Piza.

Náutico 0

Wellerson; Marcos Ytalo, Carlinhos, Índio e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan (Igor Pereira); Kelvin (Odivan), Marquinhos (Vinícius) e Hélio Borges (Caio Vitor). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza (ambos do RJ)

Cartões amarelos: Octávio, Manoel e Bruno Leite (A); Hélio Borges e Carlinhos (N)

Cartão vermelho: Auremir (N)



