Futebol Náutico abre planejamento de olho na temporada de 2026 Timbu deve ter um dos seus maiores orçamentos após mais de uma década

O Náutico conseguiu conquistar o principal objetivo da temporada: o acesso à Série B de 2026. Momentos após o apito final da vitória por 2x1 diante do Brusque, nos Aflitos, o presidente Bruno Becker e o treinador Hélio dos Anjos alertaram pela necessidade de planejamento e trabalho árduo para evitar um novo rebaixamento.

Considerado por muitos como o eixo central da campanha vitoriosa, Hélio afirmou que o clube precisará de equilíbrio para que os bons resultados aconteçam de forma natural no próximo ano. O treinador projeta mais dificuldades na Segundona.

“O Náutico vai crescer com esse acesso. Quero deixar bem claro que, e, sou muito frio com isso, se não crescer, bate e volta. Isso é uma realidade, porque já virou uma Série B rica, ponham isso na cabeça de vocês”, alertou o técnico alvirrubro.

Junto ao assistente Guilherme dos Anjos, o treinador do Timbu dividiu a conquista com o elenco, valorizando a importância de cada atleta no acesso. Segundo Hélio, o principal objetivo do trabalho é fazer os jogadores crescerem, e, consequentemente, conquistar vitórias.

“Não tem jogador ruim, existe jogador mal treinado. Na nossa comissão, não existe jogador que não esteja bem treinado, nós procuramos colocá-los para cima. O importante é ver os jogadores crescerem, o Náutico tem que crescer, a base tem que ficar mais forte, o presidente está dando condição para isso”, disse o comandante.

Encerrando o primeiro biênio à frente do Náutico, o presidente Bruno Becker projeta que o clube siga crescendo e retomando prestígio no cenário nacional. Para o mandatário, isso só poderá ser alcançado com um bom planejamento.

“É preciso que se entenda que tem que ser daqui para cima. Sempre haverá dificuldades, mas a gente precisa ter projeto, planejamento, do contrário ficará tudo por uma bola, um impedimento ou um pênalti. Futebol tem esses componentes, mas não se resume a isso, é necessário trabalho e seriedade”, disse.

Presidente Bruno Becker encerra biênio em dezembro de 2025 - Foto: Gabriel França/CNC

Orçamento

Para isso, o Náutico deve usufruir de um dos maiores orçamentos do clube em mais de uma década. Segundo números levantados pelo jornalista Cassio Zirpoli, em uma previsão ainda que conservadora, o montante de 2026 será inferior apenas ao que o clube teve em 2013, na última vez que participou da Série A.

Naquela última participação na elite do futebol local, o Timbu operou com uma receita total de R$ 48,1 milhões. Por outro lado, nas últimas duas temporadas na Série C, o clube teve cerca de R$ 24,7 milhões disponíveis.

Com o acesso à Série B de 2026, a projeção de cotas brutas das receitas de transmissão da competição passa o valor de R$ 13 milhões. Dessa forma, com uma receita de transmissão que deve aumentar em sete vezes - R$ 1,7 milhão na 3ª divisão de 2025 -, a expectativa é que o clube obtenha uma receita total acima de R$ 35 milhões, levando em consideração que se tenha mais arrecadação com bilheteria, um quadro de sócios maior, além de contratos de patrocínios mais robustos.

