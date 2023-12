A- A+

Náutico Náutico acerta a chegada do lateral-direito Arnaldo, ex-Botafogo Aos 31 anos, jogador atuou pelo CSA na última Série C

O Náutico acertou a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Aos 31 anos, o lateral-direito Arnaldo é o novo jogador alvirrubro. O anúncio foi feito pelo Timbu na noite desta sexta-feira (1º). O contrato do jogador que estava no CSA com o clube pernambucano vai até outubro de 2024.

Pelo CSA em 2023, Arnaldo participou de 15 partidas. Na carreira, o lateral-direito já passou por Mirassol, América-RN, Rio Branco-SP, Portuguesa, Penapolense, Criciúma, Joinville, Novorizontino, Ituano, Botafogo, Ceará, Ponte Preta, Avaí, Atlético-GO e Operário.

Arnaldo é o quinto reforço oficializado pelo Náutico. Além do lateral-direito, o Timbu já anunciou as chegadas dos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos, além do volante Lorran.

Tem novo lateral-direito pintando nos Aflitos. Arnaldo, de 31 anos, passou por Botafogo, Atlético-GO, Avaí e disputou a última Série C pelo CSA. Vamos juntos! pic.twitter.com/bIcD7hIFg7 — Náutico (@nauticope) December 1, 2023

