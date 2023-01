A- A+

Náutico Náutico acerta a chegada do lateral-direito Diego Ferreira Jogador que estava no Tombense assinou com o Timbu até novembro desta temporada

Após estrear com derrota para o Central no Campeonato Pernambucano, o Náutico anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral-direito Diego Ferreira, que chega ao Alvirrubro depois de disputar a última edição da Série B pelo Tombense. O vínculo do jogador vai até novembro deste ano.

Aos 26 anos, Diego é o 13º reforço contratado pelo Timbu para o ano de 2023, o primeiro para o setor que contou com o prata da casa Ivan Piauí como titular diante da Patativa.

Revelado pelo Botafogo, o novo jogador do Náutico soma passagens por Athletico Paranaense, Fortaleza e América/MG. Em 2016, ainda teve uma rápida atuação pelo Chiapas, do México, por onde só atuou em três oportunidades. No ano passado, vestindo as cores do Tombense, esteve em campo em 32 partidas, contribuindo com duas assistências.

