Náutico Náutico acerta a contratação do atacante Evandro, ex-ABC Aos 26 anos, vínculo do jogador com o Timbu vai até outubro de 2024

O Náutico anunciou, na tarde desta terça-feira (5), a décima contratação para a temporada 2024. Trata-se do atacante Evandro, de 26 anos, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo ABC. O vínculo do jogador com o Timbu será válido até outubro do próximo ano.

Pela equipe potiguar neste ano, Evandro realizou 12 partidas na Segundona e não balançou as redes. Ainda em 2023, esteve no MOL Fehévár FC, da Hungria, mas não entrou em campo. Além disso, esteve presente em 22 jogos do Radnicki Kragujevac, da Sérvia.

Ainda no futebol do exterior, defendeu o CSKA Sofia, da Bulgária entre 2018 e 2020. Revelado pelo Coritiba, passou também pelo Red Bull Brasil no futebol nacional.

Até o momento, o Náutico anunciou também o goleiro Jeferson Romário, os zagueiros Matheus Santos, Guilherme Matos e Rafael Vaz; os laterais-direitos Arnaldo e Danilo Belão, e os volantes Igor Pereira, Lorran e Marco Antônio.

O ponta Evandro é o novo reforço do Náutico para 2024. O jogador, que estava disputando a Série B pelo ABC, possui passagens por Coritiba, RB Bragantino e pelo futebol da Bulgária e Sérvia. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/cEsIaL2D3V — Náutico (@nauticope) December 5, 2023

