Náutico acerta a contratação do atacante Fernandinho

O executivo de futebol do Náutico, Léo Franco, já tinha adiantado que o Náutico estava de olho no mercado para se reforçar com ataques de lado. Nos últimos dias, essa foi a posição em que o Timbu mais teve novidades. Depois de fechar com Ray Vanegas, ex-Sport, o Timbu agora anunciou a vinda de Fernandinho.

O atacante de 20 anos é formado nas categorias de base do Santos, com apenas um jogo disputado no profissional. O atleta chega para disputar posição com outros nomes do setor, como Kauan, Evandro, Ray Vanegas, Kayon e Leandro Barcia.

Até o momento, o Náutico fechou as contratações do goleiro Jeferson Romário; dos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos; os laterais Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo; dos volantes Lorran, Igor Pereira e Wendel Lessa; dos meias Patrick Allan e Marco Antônio; além dos atacantes Fernandinho, Evandro, Kauan, Danrlei, Ray Vanegas e Leandro Barcia.

O atacante Fernandinho é formado nas categorias de base do Santos, onde fez 13 gols em 2023, e é o novo reforço alvirrubro para a próxima temporada. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/nEtf0iqLZr — Náutico (@nauticope) December 13, 2023

