Náutico Náutico acerta a contratação do zagueiro Guilherme Matos, que estava no Novorizontino Aos 22 anos, vínculo do defensor com o Timbu vai até outubro de 2024

O Náutico anunciou a chegada de mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Guilherme Matos, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Novorizontino. O contrato do defensor é válido até outubro de 2024.

Revelado pelo Novorizontino, Guilherme tem 22 anos e é natural da cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Antes de chegar ao profissional da equipe paulista, passou por empréstimo pelas categorias de base de equipes como Palmeiras e Cruzeiro.

Pelo Novorizontino em 2023, participou de 15 jogos. Onze durante a disputa da Série A2 do Paulista e quatro na campanha do Tigre na Série B.

O jogador é o terceiro reforço do Náutico para o ano que vem. O terceiro para a zaga. Além dele, o Alvirrubro já anunciou as contratações de Rafael Vaz e de Matheus Santos, que estavam no Londrina e Volta Redonda, respectivamente.

