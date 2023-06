A- A+

Náutico Náutico acerta as contratações do volante Elton, ex-Bahia, e do atacante Berguinho, ex-Volta Redonda Jogadores chegam para defender o Timbu na sequência da Série C do Brasileiro

O Náutico está perto de anunciar os dois primeiros reforços da era Fernando Marchiori. O volante Elton, ex-Tombense e com passagem de destaque pelo Bahia, e o atacante Berguinho, que tem como último clube o Volta Redonda devem assinar com o Timbu. Os jogadores chegam à capital pernambucana na madrugada desta sexta-feira (16) e durante o dia se apresentam no CT Wilson Campos, na Guabiraba, onde irão passar por exames médicos.

A informação foi divulgada por Hathos Rildo, do Timbucast, e confirmada pela Folha de Pernambuco. Nesta quinta-feira (15), sem dar os nomes dos reforços, o novo executivo do Náutico, Gustavo Cartaxo, já havia informado que dois novos atletas estariam desembarcando na Rosa e Silva. Ainda de acordo com o dirigente, outras contratações serão feitas visando a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Experiente, Elton tem 33 anos e atua como volante e meia. O cabeça de área se destacou com a camisa do Bahia entre os anos de 2018 e 2020. Foram 93 jogos pelo Tricolor de Aço, onde contribuiu com seis gols e seis assistências. Além do time baiano, o jogador revelado pelo Internacional soma passagens por Criciúma, Paraná, Ponte Preta e Juventude. Em 2023, estava defendendo as cores do Tombense. Pelo clube mineiro, foram sete aparições.

Já Berguinho, de 26 anos, participou de 15 jogos do Volta Redonda na temporada. Pelo clube do Rio de Janeiro, fez 15 partidas no ano e anotou três gols. Revelado pelo ABC, já vestiu as camisas de Linense, Oeste, Boa Esporte, Novorizontino, Ferroviário e Azuriz.

