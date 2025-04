A- A+

Futebol Náutico acerta com atacante Kelvin para disputa da Série C Jogadores tiveram os nomes publicados no BID da CBF nesta sexta-feira (11)

O Náutico fechou com mais um reforço para a sequência da temporada 2025. Trata-se do atacante Kelvin, de 31 anos, que estava no Volta Redonda. O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atleta tem passagens por Porto-POR, Paraná, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense, Coritiba, Botafogo, Avaí, Remo, Vila Nova, Ryūkyū-JAP e Always Ready-BOL. Kelvin chega no mesmo dia em que o Náutico acerta a saída de Samuel Otusannya, que rescindiu contrato para jogar pelo Criciúma na Série B 2025.

Além de Kelvin, quem também apareceu no BID foi o meia Clebson, de 22 anos, que estava no Afogados e tem passagem pelo time sub-20 do Timbu. Com passagem nas categorias de base do Palmeiras, o meia também defendeu ABC e Íbis.

Neste ano, pelo Afogados, Clebson disputou apenas três partidas pelo Campeonato Pernambucano, contra Jaguar, Maguary e Decisão.

