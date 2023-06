A- A+

Futebol Náutico acerta contratação de Gustavo Cartaxo, ex-executivo do ABC Profissional, que já trabalhou com Fernando Marchiori, chega ao clube para ocupar a vaga deixada por Nei Pandolfo

O Náutico acertou a contratação de Gustavo Cartaxo, ex-ABC, para o posto de executivo de futebol do clube. O profissional, que já trabalhou com Fernando Marchiori justamente na equipe potiguar, chega ao clube para ocupar a vaga deixada por Nei Pandolfo.



Marchiori esteve nos Aflitos na última terça (6), acompanhando o jogo do Náutico contra o Volta Redonda, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato do gestor vai até o final da temporada.





O profissional deve ser oficializado em breve pelo clube, trabalhando no planejamento da Série C. O próximo compromisso do Náutico é segunda (12), contra o Confiança, no Batistão.

