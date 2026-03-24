Náutico acerta contratação do atacante Victor Andrade

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O Náutico encaminhou a contratação de mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro: o atacante Victor Andrade, que estava atuando pelo São Bernardo. Apesar do Timbu ainda não ter oficializado, o atleta já aparece com a camisa do clube no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, em rescisão junto à equipe paulista publicada nesta terça-feira (24).

A negociação pela chegada de Victor Andrade vinha acontecendo desde a última semana. Após a derrota para o Criciúma, no domingo (22), o técnico Hélio dos Anjos não quis dar pistas sobre o reforço, no entanto rasgou elogios ao jogador de 30 anos.

"Esse jogador que vai chegar é de muita flutuação. Jogador agressivo, malandro, entende? É um jogador de capacidade técnica impressionante. Toda contratação tem risco, mas é um jogador que eu gosto", falou Hélio.

Revelado pelo Santos em 2012, quando ainda tinha 16 anos, Victor Andrade era visto como o sucessor de Neymar no clube paulista. No entanto, apesar de ser destaque na base, nunca confirmou o potencial no profissional. Ainda no começo da carreira, atuou por times como Benfica, Vitória de Guimarães e Estoril (Portugal) e TSV 1860 Munique (Alemanha).

De volta ao Brasil, o atacante passou por Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova, Juventude, Portuguesa, Ferroviária, Botafogo-SP e Ferroviária. Victor estava no São Bernardo desde o ano passado e acumulou 20 jogos e um gol pelo Tigre do ABC. Em 2026, foram sete jogos, todos pelo Paulistão.

Com o fechamento da janela de transferências na próxima sexta (27), o Náutico já contratou o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, o volante Leonai, os meias Vitinho e Felipe Cardoso, além do atacante Derek para a disputa da Série B.

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