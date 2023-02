A- A+

MERCADO DA BOLA Náutico acerta contratação do goleiro Cássio Jovem goleiro do América-MG teve destaque na Copinha deste ano

O Clube Náutico Capibaribe anunciou no início da tarde desta sexta-feira (24) a contratação do goleiro Cássio. Mas calma lá que não é o Cássio que atua no Corinthains, não. O arqueiro de 21 anos pertence ao Amércia-MG e fez parte da campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, tendo um grande destaque no vice-campeonato do clube mineiro. Através das redes sociais o novo contratado do time alvirrubro foi anunciado e chega por empréstimo até novembro.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Cássio se transferiu para o elenco sub-20 do América-MG em 2021, após uma rápida passagem pelo Bahia. No Coelho o goleiro disputou 29 partidas pela equipe sub-20 no ano passado, todas como titular, sendo eliminado nas semifinais da Copa São Paulo pelo Santos e vice-campeão mineiro da categoria após perder a decisão para o Cruzeiro.

Cássio foi integrado ao elenco principal do Coelho depois de ter um grande destaque na disputa da Copinha 2023.

