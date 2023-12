Náutico acerta contratação do lateral-esquerdo Luiz Paulo

A- A+

Mais um nome oficializado pelo Náutico para a temporada 2024. O clube fechou a contratação do lateral-esquerdo Luiz Paulo, de 30 anos. O atleta tem passagens por CRB, Botafogo-PB, América-RN, Volta Redonda e Portuguesa-RJ, equipe em que estava antes de assinar com os pernambucanos.

Com contrato até o final de outubro de 2024, Luiz Paulo chega para disputar posição com Diego Matos, outro lateral-esquerdo do elenco. O Náutico também está de olho em reforçar o time no setor ofensivo, buscando meias e pontas para fechar o grupo antes do início do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.

Até o momento, o Náutico fechou as contratações do goleiro Jeferson Romário; dos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos; os laterais Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo; dos volantes Lorran, Igor Pereira e Wendel Lessa; dos meias Patrick Allan e Marco Antônio; além dos atacantes Evandro, Kauan, Danrlei, Ray Vanegas e Leandro Barcia.

