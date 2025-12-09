Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Náutico acerta contratação do lateral-esquerdo Yuri Silva

Jogador de 29 anos tem passagens por Botafogo, Criciúma, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Portuguesa-RJ, Lugano/SUI e Athletic

Reportar Erro
Yuri Silva, lateral-esquerdo que acertou com o NáuticoYuri Silva, lateral-esquerdo que acertou com o Náutico - Foto: Athletic Club/Divulgação

Leia também

• Livro resgata trajetória do Náutico na volta ao Aflitos

• Náutico anuncia contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova

O Náutico oficializou nesta terça-feira (9) a contratação do lateral-esquerdo Yuri Silva, de 29 anos. O jogador estava no Athletic e tem passagens também por clubes como Botafogo, Criciúma, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Portuguesa-RJ Lugano/SUI.

Yuri é a quinta contratação oficializada pelo Náutico em 2025. Antes dele, o clube fechou com o lateral-direito Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter