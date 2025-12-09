A- A+

Futebol Náutico acerta contratação do lateral-esquerdo Yuri Silva Jogador de 29 anos tem passagens por Botafogo, Criciúma, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Portuguesa-RJ, Lugano/SUI e Athletic

O Náutico oficializou nesta terça-feira (9) a contratação do lateral-esquerdo Yuri Silva, de 29 anos. O jogador estava no Athletic e tem passagens também por clubes como Botafogo, Criciúma, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Portuguesa-RJ Lugano/SUI.

Yuri é a quinta contratação oficializada pelo Náutico em 2025. Antes dele, o clube fechou com o lateral-direito Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho.

