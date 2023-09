Náutico acerta empréstimo de Bryan ao Novorizontino

A- A+

O lateral-direito Bryan vai reforçar o Novorizontino na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que tem o vínculo prorrogado com o Náutico até o fim do ano, foi cedido para a equipe paulista após o Timbu ficar sem calendário devido à desclassificação na Série C.

Vale citar que, até o dia 15 de setembro, os clubes da Série B poderão contar com o reforço de jogadores que estavam em algum dos 12 clubes que não avançaram ao quadrangular da Série C - caso do Náutico. A medida, prevista no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pode ajudar as equipes da segunda divisão a se reforçarem.

As peças, porém, só poderão ser inscritas em substituição no máximo a oito nomes já registrados anteriormente. Além disso, a ideia é auxiliar na diminuição da folha de pagamento para os times da Terceirona até o fim do ano.

O lateral-direito Victor Ferraz, acertado com a Chapecoense, e o meia Souza, na Ponte Preta, foram os exemplos de atletas que saíram do clube no final do ano para atuarem em equipes da Série B. Souza, porém, tem vínculo até 2024 e deve retornar na temporada seguinte.

