Náutico acerta empréstimo de Mateus Cocão ao Vasco

O meia Mateus Cocão, formado na base do Náutico, está de saída do clube. O jogador foi emprestado ao Vasco da Gama até o final do ano, ao custo de R$ 300 mil. Caso o Cruzmaltino queira adquirir em definitivo o atleta, terá que desembolsar R$ 2,1 milhões. A informação foi publicada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem.

Aos 21 anos, Mateus disputou 20 jogos com a camisa do Náutico, sem gols marcados. A última partida do atleta foi no empate em 1x1 com o Salgueiro, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O meia foi um dos alvirrubros que perdeu uma penalidade no dia da desclassificação do Timbu no torneio.

