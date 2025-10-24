A- A+

Futebol Náutico acerta empréstimo de Thalissinho ao ABC Jogador tem vínculo com o Timbu até maio de 2027, mas foi pouco utilizado na Série C 2025

O Náutico acertou nesta sexta-feira (27) o empréstimo do atacante Thalissinho ao ABC. A informação foi dada inicialmente pelo repórter Rodrigo Ferreira e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Thalissinho tem vínculo com o Náutico até maio de 2027. Em 2025, o prata da casa participou de apenas 10 jogos, com um gol marcado. O atleta encontrará no clube potiguar o atacante Thiaguinho, que estava no Santa Cruz.

