Futebol
Náutico acerta empréstimo de Thalissinho ao ABC
Jogador tem vínculo com o Timbu até maio de 2027, mas foi pouco utilizado na Série C 2025
O Náutico acertou nesta sexta-feira (27) o empréstimo do atacante Thalissinho ao ABC. A informação foi dada inicialmente pelo repórter Rodrigo Ferreira e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.
Thalissinho tem vínculo com o Náutico até maio de 2027. Em 2025, o prata da casa participou de apenas 10 jogos, com um gol marcado. O atleta encontrará no clube potiguar o atacante Thiaguinho, que estava no Santa Cruz.
