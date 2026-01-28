Qua, 28 de Janeiro

futebol

Náutico acerta empréstimo do atacante Kayon ao Botafogo-PB

Jogador tem contrato vigente com o Timbu até dezembro de 2027

Kayon, atacante do NáuticoKayon, atacante do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico oficializou nesta quarta-feira (28) o empréstimo do atacante Kayon ao Botafogo-PB. O jogador de 21 anos é formado na base alvirrubra e tem contrato vigente com o Timbu até dezembro de 2027.

Em nota, o Náutico indicou que a cessão é válida até outubro de 2026, em caráter oneroso, mediante compensação financeira indireta - com a regularização, por parte do clube paraibano, de um débito existente do atleta junto ao Náutico - e com cláusula de opção de compra ao término do vínculo de empréstimo.

Em 2025, Kayon participou de 20 jogos no Náutico, com dois gols marcados. 

 

