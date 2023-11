A- A+

Náutico Náutico acerta renovação do lateral-esquerdo Diego Matos Na temporada de 2023, lateral atuou em 34 partidas com a camisa alvirrubra

Titular da lateral-esquerda durante quase toda a temporada de 2023, Diego Matos deve ter renovação anunciada pelo Náutico em breve. A diretoria do clube já estava otimista com o acerto e, segundo apurado pela Folha de Pernambuco, ambas as partes chegaram ao denominador comum.

Thiago Dias, diretor de futebol do clube, já se mostrava confiante para o acerto. "Fizemos uma proposta de renovação pelo mesmo valor que ele já estava ganhando. Entendemos que, infelizmente, não houve uma valorização geral do elenco, por isso o salário foi mantido. Mas estamos otimistas (no acerto) de resolver isso nos próximos dias", disse.

Diego, de 26 anos, foi titular em boa parte da temporada, perdendo a vaga apenas na reta final, quando fraturou três vértebras da coluna. Ainda assim, regressou nos últimos dois jogos da Série C. Ao todo, na temporada, disputou 34 partidas, com um gol marcado.

Antes de chegar aos Aflitos, Diego Matos, atleta de 26 anos, defendeu o Avaí em 2022, numa passagem rápida com apenas dez partidas. Natural de Belém do Pará, o lateral fez sua base no Paysandu, onde atuou de 2015 até 2021. Com a camisa bicolor do Papão da Curuzu fez 81 partidas como profissional.

