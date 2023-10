Náutico acerta rescisão com o lateral Diego Ferreira

A- A+

O Náutico acertou mais uma rescisão contratual após o término da Série C do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Diego Ferreira, de 27 anos, deixou o clube após disputar 32 jogos, sem gols marcados.

Diego integra a lista de atletas do Náutico que deixaram o clube após o término da temporada. Alguns foram emprestados até o fim da temporada para clubes da Série B. Nas laterais, as saídas foram de Victor Ferraz e Bryan. O primeiro assinou com a Chapecoense, enquanto o segundo fechou com o Novorizontino.

Os meias Souza (com vínculo até 2024) e Gabriel Santiago, além do atacante Paul Villero, fecharam com a Ponte Preta. O ponta Alisson Santos foi para o Sampaio Corrêa - clube em que também está o ex-treinador alvirrubro, Fernando Marchiori. Jael está no Avaí.

Outros jogadores do Náutico deixaram o elenco para serem devolvidos ao clubes que os haviam emprestados ao Timbu. Casos do zagueiro Wesley Junio (São José-RS) e do meia Eduardo (que pertence ao Vitória, mas foi cedido à Portuguesa). O centroavante Jeam assinou com o Mixto-MT, para disputar a Copa Mato Grosso. O lateral Rennan Siqueira foi jogar no Figueirense, pela Copa Santa Catarina.

Os meias Alexandre Tam e Elton, o zagueiro Denilson, além dos atacantes Yago Ferreira, Thiaguinho, Berguinho e Matheus Carvalho também foram embora. Já o prata da casa Júlio se transferiu em definitivo para o Maringá-PR, clube em que estava emprestado desde junho. O Náutico acertou a venda de 50% dos direitos econômicos do atleta ao time paranaense, permanecendo com a outra metade.

