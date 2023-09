Náutico acerta venda de 50% dos direitos econômicos de Júlio ao Maringá-PR

A- A+

O Náutico informou nesta quarta (6) que concretizou a venda de 50% dos direitos econômicos do atacante Júlio ao Maringá-PR. O prata da casa alvirrubro, vale lembrar, estava emprestado ao paranaenses desde junho deste ano, reforçando a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro.

Júlio tinha contrato com o Náutico até o final de 2024. O Timbu ainda segue com 50% dos direitos econômicos do jogador. Antes de deixar os alvirrubros e ser emprestado ao Maringá-PR, o atacante ainda se envolveu em duas polêmicas.

Na primeira, o atleta se atrasou e perdeu o embarque da delegação do clube para Aracaju, antes do duelo diante do Confiança, no Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu informou que o jogador seria multado, mas manteve o prata da casa treinando e, diante do Botafogo-PB, no compromisso posterior, o centroavante chegou a ser relacionado.

Nesse intervalo de tempo, na rede social do atleta, foi publicada uma imagem em que Júlio segurava um cigarro. A foto ficou alguns minutos no ar e logo depois foi apagada pelo jogador, que fez em seguida uma postagem indicando que foi hackeado.

Pelo Náutico, Júlio disputou 29 jogos em 2023, com cinco gols marcados. No Maringá, o atleta teve um gol em seis partidas.



"Identificamos que Júlio, pelos níveis de força e resistência, teve poucas oportunidades em 2022. Em paralelo a busca por nomes mais experientes para a posição de centroavante, seria iniciado o ano de 2023 tendo Júlio como titular, tanto pela capacidade técnica quanto pela vitrine gerada pelas competições do primeiro trimestre, como Copa do Brasil e Copa do Nordeste", afirmou o diretor de futebol do clube, Rodolpho Moreira.



"Nos sete meses que ele permaneceu no clube em 2023, ele teve uma minutagem quase duas vezes maior do que em 2022. Por uma série de motivos divulgados à época, foi decidido pelo empréstimo do atleta, com opção de compra fixada em contrato. Um dos direcionamentos do empréstimo era o de ceder o jogador para algum time das regiões Sul e Sudeste, a despeito do interesse de vários clubes nordestinos pelo jogador. A escolha pelo Maringá se deveu ao perfil comprador da agremiação e a preferência que percebemos por atletas de força, potencializando a chance de uma venda futura", completou.

