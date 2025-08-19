Náutico acerta volta do atacante Samuel Otusanya
Nigeriano será emprestado pelo Criciúma até o término da Série C do Campeonato Brasileiro
O atacante nigeriano Samuel Otusanya está próximo de ter o retorno oficializado pelo Náutico. O jogador, que começou a temporada no Timbu, antes de se transferir para o Criciúma, regressa ao clube pernambucano por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Leia também
• Náutico pode superar maior sequência de vitórias desde 2023
• Garantido no G8, Náutico agora foca no G4 para ter vantagens no quadrangular da Série C
• Náutico encaminha rescisão com meia Renato Alves
Na primeira passagem pelo Náutico, Samuel Otusanya marcou três gols em 16 jogos. Uma das bolas na rede foi na vitória do Timbu por 2x1 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.
O jogador chegou ao Náutico após ser contratado pelo América-PE, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega. Por questões burocráticas envolvendo o visto de trabalho, o atleta não conseguiu estrear pelo Mequinha na Série A3 do Campeonato Pernambucano.
Em abril, o atacante foi negociado com o Criciúma. No clube catarinense, foram oito jogos e nenhum gol marcado. De volta ao Náutico, o jogador chega para disputar posição no ataque com Paulo Sérgio, Bruno Mezenga, Hélio Borges, Kayon, Kelvin, Vinícius e Marquinhos.