Náutico aciona CBF por conta de valores de ingressos para visitantes em jogo contra o ABC

O Náutico acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para questionar os valores adotados pelo ABC para os ingressos da partida entre as equipes, sábado (27), no Frasqueirão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto os bilhetes dos mandantes custam entre R$ 25 e R$ 50, os de visitante estão ao custo de R$ 45 e R$ 90.

No documento, o Náutico informa que a disparidade nos valores contraria o artigo 98, parágrafo 4, do Regulamento Geral de Competições (RGC), que determina que os preços dos ingressos para a torcida visitante devem ter os mesmos valores para a torcida mandante.

“Majorar, de modo injustificado, o valor dos ingressos da torcida visitante configura flagrante tentativa de tolher o direito do torcedor e da entidade adversária, sendo, por fim, contrário ao próprio espírito esportivo”, informou o Náutico. O clube ainda informou que procurou a diretoria do ABC questionando a atitude, mas não teve sucesso na mudança dos preços.

Por fim, o Náutico solicita à CBF a redução dos valores dos ingressos da torcida visitante, equiparando-se com os preços da mandante. Caso não tenha resposta positiva, o Timbu não descarta acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

