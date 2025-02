A- A+

Torcida visitante Náutico aciona Justiça para liberar presença da torcida como visitante no clássico contra o Sport O Clássico dos Clássicos vai acontecer neste sábado (15), na Ilha do Retiro; no momento, apenas rubro-negros estão liberados para marcar presença

O Náutico informou, na noite desta terça-feira (11), que ingressou com as medidas cabíveis na Justiça com o objetivo de garantir a presença dos torcedores alvirrubros como visitantes no confronto contra o Sport, no próximo sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Alvirrubro, a determinação de proibir os alvirrubros na Ilha é injusta porque "fere o princípio da isonomia, uma vez que, entre os três grandes clubes da capital, podemos ser os únicos a não contar com a nossa torcida na condição de visitante".

"Além disso, tal medida restringe o direito legítimo de nossos torcedores de prestigiarem nossa equipe em campo em mais uma partida do Estadual", completa a nota do Náutico.

Entenda o caso

A primeira fase do Campeonato Pernambucano teve a disputa de dois clássicos até o momento. O Náutico recebeu o Santa Cruz nos Aflitos, enquanto os tricolores foram mandantes diante dos rubro-negros no Arruda. As duas partidas tiveram a presença das torcidas visitantes.

No jogo disputado nos Aflitos, não houve nenhum grande registro de confusão entre alvirrubros e tricolores. Já a partida entre Santa Cruz e Sport registrou cenas de violência espalhadas pela Cidade antes da bola rolar.

Em função das brigas realizadas por membros de torcidas organizadas dos dois clubes, o Governo de Pernambuco chegou a proibir Santa Cruz e Sport de receberem partidas com torcedores no estádio por um período de cinco jogos.

Entretanto, o Leão entrou com uma ação na Justiça e teve o pedido deferido pelo desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que também tem validade para a Cobra Coral.

Apesar da liberação, o desembargador Fernando Cerqueira determinou que tanto Sport quanto Santa Cruz só poderão jogar com a presença de torcedores dos clubes mandantes durante o mês de fevereiro.

Venda de ingressos

O Sport divulgou que a venda de ingressos para o Clássico dos Clássicos terá início na manhã desta quarta-feira (12). Não há espaço disponibilizado para a torcida visitante.

O setor destinado aos visitantes na Ilha do Retiro, a Arquibancada do Placar, está com previsão de venda para os rubro-negros. O valor é de R$35,00 para os sócios e R$70,00 para os não sócios.

Confira a nota oficial do Náutico:



O Clube Náutico Capibaribe vem a público informar que já ingressou com as medidas cabíveis que buscam garantir a presença dos torcedores alvirrubros no Clássico dos Clássicos do próximo sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

A determinação imposta, que proíbe os nossos torcedores em clássicos, fere o princípio da isonomia, uma vez que, entre os três grandes clubes da capital, podemos ser os únicos a não contar com a nossa torcida na condição de visitante. Além disso, tal medida restringe o direito legítimo de nossos torcedores de prestigiarem nossa equipe em campo em mais uma partida do Estadual.

