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Futebol Náutico aciona STJD para tentar redução do valor de ingresso em jogo contra o Sport O bilhete destinado à torcida alvirrubra permanece sendo comercializado pelo valor de R$ 150

O Náutico segue tentando reduzir os valores dos ingressos para a torcida visitante para o jogo deste sábado (30), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após citar a ausência de resposta do Leão à notificação oficial enviada na última quinta-feira (29), o Timbu informou que protocolou medida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter o pedido acatado.

Na nota, o Náutico reforça que fez o requerimento para que seja cumprido o Manual de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com readequação dos preços. Segundo o clube, mesmo após a notificação formal encaminhada à presidência, vice-presidência jurídica, diretoria jurídica e direção geral do Sport, com ciência à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à CBF, não houve qualquer providência para correção dos valores praticados.

“O ingresso destinado à torcida alvirrubra permanece sendo comercializado pelo valor de R$ 150, acima do limite previsto no regulamento, além da ausência de disponibilização de meia-entrada para o setor visitante. O Clube Náutico Capibaribe seguirá adotando todas as medidas cabíveis em defesa do cumprimento das normas da competição e do respeito ao torcedor alvirrubro”, publicou o clube.

Confira a nota na íntegra



O Clube Náutico Capibaribe informa que, diante da ausência de resposta do Sport Club do Recife à notificação oficial enviada nesta quinta-feira (29), protocolou medida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) requerendo, em caráter de urgência, o cumprimento do Manual de Competições da CBF, com a adequação do valor do ingresso destinado à torcida visitante para a partida deste sábado (30).

Mesmo após a notificação formal encaminhada à presidência, vice-presidência jurídica, diretoria jurídica e direção geral do Sport, com ciência à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não houve qualquer providência para correção dos valores praticados.

O ingresso destinado à torcida alvirrubra permanece sendo comercializado pelo valor de R$ 150 acima do limite previsto no regulamento, além da ausência de disponibilização de meia-entrada para o setor visitante.

O Clube Náutico Capibaribe seguirá adotando todas as medidas cabíveis em defesa do cumprimento das normas da competição e do respeito ao torcedor alvirrubro.

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