Náutico acionará STJD para ter torcida alvirrubra no jogo contra o ABC

O confronto entre ABC e Náutico, domingo (26), no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, foi ganhando atualizações durante o dia quanto à presença de público. Primeiro, seria de portões fechados. Depois, correu risco de acontecer fora do estado. Em seguida, após reunião na sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), foi definido que a partida terá apenas presença da torcida mandante. Mas a história está longe de ter fim. O vice-presidente jurídico do Náutico, Luiz Gayão, confirmou que o clube acionará o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter a liberação dos torcedores visitantes.



Para entender o cenário, é preciso sair um pouco da esfera esportiva. Por conta da crise de segurança pública vivida no Rio Grande do Norte, com ataques criminosos na Região Metropolitana de Natal, os jogos no estado estavam acontecendo de portões fechados. Foi assim, por exemplo, no triunfo do ABC diante do Fluminense/PI, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Frasqueirão.



A diretoria do ABC, porém, solicitou ao Governo e a FNF que o duelo tivesse presença de público, conseguindo a liberação nesta quinta (23). Acontece que o Náutico, sabendo da nova determinação, informou que procuraria o STJD para também ter a presença dos visitantes no estádio.



O desejo alvirrubro pode ser inspirado no que Bahia e CRB conseguiram recentemente no STJD. Coincidentemente, indo de encontro à determinações do Governo de Pernambuco, que proibiu anteriormente a presença de torcida visitante em clássicos e confrontos do Nordestão, devido casos de violência no estado. Baianos e alagoanos, porém, conseguiram via Justiça a condição de ter seus torcedores no duelos perante Sport e Náutico, respectivamente.

