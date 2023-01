Náutico acionará STJD sobre polêmica de substituições em jogo contra o Central

A- A+

Após ter o pedido de anulação da partida contra o Central, na estreia do Campeonato Pernambucano 2023, indeferido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE), o Náutico entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para recorrer da decisão inicial. Os alvirrubros alegam que a Patativa fez uma parada a mais do que a três permitidas para substituições.



A polêmica aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. O Central já tinha feito três alterações em duas paradas. As últimas duas modificações foram preparadas, com as entradas de Adson e Anderson Lessa. Apenas o segundo, no entanto, entrou em campo, gerando reclamação dos caruaruenses. Três minutos depois, Adson foi acionado, se transformando, na visão dos alvirrubros, na quarta parada.





Na súmula do jogo, o árbitro Tiago Nascimento dos Santos colocou as substituições de Adson e Anderson no mesmo minuto (37). Vale citar que a entrada posterior à terceira parada foi permitida pelo quarto árbitro, Kleber de Souza Batista Duarte.



"O TJD disse que o árbitro tinha autorizado a entrada dos dois atletas, mas só um entrou e, no argumento deles, o outro não quis entrar naquele momento. Como pode um árbitro permitir isso e o jogador só entrar depois? Vamos levar o caso ao STJD para pedir novamente a anulação", afirmou o vice-presidente jurídico do Náutico, Luiz Gayão.

